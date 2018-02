Fenapes: “Netto en una cuestión demagógica pasó por encima de los consejos y fijó la fecha” del comienzo de clases

Foto: Wikicommons





El próximo jueves primero de marzo comenzarán las clases en los liceos de todo el país. El comienzo será gradual, ya que los primeros días irán solo los estudiantes de ciclo básico y luego se incorporarán los de bachillerato, con el objetivo de que los estudiantes se vayan adaptando a los centros educativos.

El presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), Marcel Slamovitz, dijo a Así nos va que hace meses advierten a las autoridades que hay dificultades. “Nos parece apresurado el primero de Marzo, no porque nosotros no estemos prontos sino por errores de la administración”, aseguró Slamovitz y en tal sentido indicó que ese día cambian los equipos institucionales y que todavía no ha finalizado las inscripciones, ya que hay periodo de exámenes hasta el 28 de Febrero. “Estamos prontos para iniciar los cursos, pero han elegido esta fecha de forma demagógica”, dijo el presidente de Fenapes y consideró que la solución era elegir una “fecha acorde a las realidades de los liceos”. Además señaló: “Nosotros creemos que tiene que haber 190 días reales de clase, no que los chiquilines vayan y conozcan el liceo”, dijo el docente.

“Tenemos la obligación ética y moral de que los alumnos estudien en condiciones dignas”, aseguró Slamovitz y señaló que hay “problemas serios” en cuanto a la edificación en varios liceos del país: “En el liceo de Bella Unión con los baños inundados, en el de Melo donde se cayó el techo, y el caso emblemático es en Dolores”.

Por otra parte el presidente de Fenapes señaló que hasta el 28 de febrero se tomarán exámenes, por lo que “es imposible armar los grupos” para el comienzo de clases y dijo que no se sabe cuántos alumnos habrá por grupo: “Hubo un compromiso del presidente Vázquez, que no se cumplió, que era de 25 alumnos por clase”, indicó.

“Quisiéramos no estar hablando siempre de lo mismo, que aburre a la gente. Nos gustaría estar hablando de educación, de cómo aprenden los chiquilines y qué podemos cambiar, poner docentes con salarios dignos y perfeccionarlos”, aseguró Slamovitz.

En cuanto al presupuesto, el presidente de Fenapes dijo que este es el último año de Rendición de Cuentas y creen que será un año complejo en la educación en este sentido. “El partido de gobierno se comprometió al 6% del PBI para la educación pública, eso para nosotros hoy es absolutamente inviable”, evaluó Slamovitz y agregó que “hay que apostar a la educación en general y a la educación publica en particular”. Según el presidente del gremio la profesión docente “está en extinción”, debido al salario y las condiciones de trabajo, y se preguntó: “¿Qué sociedad podemos mejorar si no hay docentes que quieran dictar clases?”.

“Para nosotros no es solo dinero, es dinero y son derechos también”, aseguró el docente y agregó: “Hay que becar estudiantes, uno va a los liceos y encuentra chiquilines con hambre y con dificultades de aprendizaje grandes y nosotros nos encontramos con un cuchillo y tenedor”. En cuanto a estas situaciones Slamovitz señaló que se han denunciado y que Secundaria está al tanto. “Con hambre no se puede razonar debidamente”, dijo.

El presidente de Fenapes dijo a Así nos va que el próximo sábado 24 de febrero se va a realizar una asamblea de delegados donde se va a evaluar la situación de la educación secundaria y se van a “discutir medidas de lucha si es necesario”.

En cuanto al caso de la judicialización de la repetición de una niña en Montevideo, Slamovitz señaló que es “absurdo que cuestiones pedagógicas pasen a la Justicia”. En cuanto a la posibilidad de instaurar un debate sobre la repetición, el docente dijo que desde la gremial no se niegan a un debate de ningún tipo sobre educación. “El fracaso es parte de la vida. La vida no es solo éxito”, aseguró y añadió que “Cada persona tiene un ritmo de aprendizaje. Lo que hay que discutir es si están aprendiendo”