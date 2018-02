Policía no descarta que los crímenes del fin de semana en Minas sean una venganza

Foto: Unicom





El viernes 16 de febrero, durante el corso del carnaval de Minas, un hombre fue baleado por la espalda en el centro de la ciudad resultando parapléjico y a partir de este episodio se registraron otros dos tiroteos durante el fin de semana, que dejaron dos jóvenes muertos y una mujer herida. El jefe de Policía de Lavalleja, Eduardo Martínez, dijo a Así nos va que se está trabajando con varias líneas de investigación para esclarecer estos episodios.

“Hasta el momento no tenemos ninguna personas identificada como autor del disparo, y se está trabajando en base a registros fílmicos”, señaló Martínez e indicó que no cuentan con el aporte de los testigos ni de la persona lesionada durante el desfile.

Por otra parte el jefe de Policía del departamento afirmó que hubo “un hecho que es un herido de bala en el desfile de Carnaval, luego una mujer herida de bala en su domicilio y el domingo en horas de la noche tenemos dos personas fallecidas a raíz de impactos de disparos de armas de fuego”, pero que hasta el momento no hay detenidos relacionados con estos crímenes.

“No podemos afirmar que se trate de una lucha entre bandas de narcos porque no tenemos la prueba”, señaló Martínez, aunque dijo que no se descarta la posibilidad de que se trate de una venganza por los asesinatos de Anastasio Virches y Gustavo Virches en 2014. Es que la policía “tiene comentarios” acerca de un enfrentamiento entre la familia Acuña y los Virches, quienes se disputarían el mercado del narcotráfico en la zona, pero no tiene pruebas. “Estamos trabajando hecho por hecho y tratando de relacionarlos entre sí para ir encontrando un hilo conductor, pero por ahora estamos tratando de cerrar caso a caso”, dijo Martínez.

Por otra parte, Martínez indicó que en lo que va de 2018 ya han cerrado 5 bocas de droga, mientras que durante 2016 lograron cerrar 6. En cuanto a las características, Martínez aseguró que se trata de microtráfico, “porque las sustancias y las cantidades de dinero que se incautan cuando se cierra una boca son muy pequeñas”. “Hablamos de $70.000 o $52.000 y 18 gramos de una sustancia y 70 gramos de otra. No son volúmenes muy importantes”, dijo el jefe de Policía de Lavalleja. A su vez señaló que se trabaja con diferentes rutas de acceso de las sustancias al departamento.