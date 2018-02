La leche en polvo entera alcanzó una nueva suba de precio en Fonterra

Foto: El País

La leche en polvo entera, el principal producto exportado por Uruguay, experimentó la cuarta suba consecutiva de precio en Fonterra; lo que representa un incremento de US$ 491 por tonelada desde enero a la fecha.

En la segunda licitación del mes, este lácteo se valorizó un 0,3% y se ubicó en US$ 3.246 por tonelada.

La canasta de productos cortó una racha de tres aumentos consecutivos, tras una leve caída del 0,5%, cotizando US$ 3,623 por tonelada. En la comparación anual, los lácteos acumulan una suba del 12,5%.

Para el resto de los lácteos, la leche en polvo descremada de desvalorizó 0,3% (US$ 1.832 por tonelada) y el queso Cheddar cayó 1,3% (US$ 3.686 por tonelada), mientras que la manteca subió 1,1% (US$ 5.334 por tonelada).