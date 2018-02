Investigan vínculos societarios de Balcedo fuera de Argentina y Uruguay

Foto: Captura de video - Youtube





Rodrigo Morosoli, el fiscal que lleva adelante el caso del empresario argentino Marcelo Balcedo dijo a Así nos va que un equipo interdisciplinario está investigando la causa para determinar “la composición del organigrama de empresas que tenían Balcedo y Fiege, y cómo operaban para ocultar fondos provenientes de ilícitos o para convertir esos fondos en otro tipo de bienes, como propiedades, automóviles u otros objetos de valor”. Además el fiscal indicó que se está trabajando con “BPS sobre la nómina de trabajadores, DGI para tener un perfil económico más acabado, con Argentina y con algún vínculo societario en un país que no sea Argentina con respecto a la pareja”.

“La familia Balcedo no se mostraba mucho y mantenía un cierto perfil bajo en el departamento de Maldonado”, señaló Morosoli e indicó que están investigando el entorno laboral de la pareja para establecer si colaboraron o no en la “conversión de esos dineros ilícitos al mercado formal”, lo que se conoce como una figura de asistencia al lavado de activos. Morosoli acotó que los trabajadores están siendo investigados como parte del proceso, lo que no quiere decir que sean responsabilizadas luego: “Puede haber algunos que sí lo sean, y puede haber algunos que no lo sean”, dijo.

“Lo que había jurídicamente en Uruguay era una ostentación económica importante, pero no un delito perseguible penalmente”, señaló Morosoli y dijo que “hasta que no se constató el delito precedente no había lavado de activos en Uruguay”. El exhorto que solicita la extradición de Balcedo y Feige contiene en detalle las actividades que la justicia argentina da por probadas en cuanto a su carácter ilícito y en cuanto a la participación de los implicados: “Refieren al desvío de los fondos sindicales hacia los implicados, a actividades extorsivas cumplidas en la provnicia de Buenos Aires a las que se les imputa una asociación para delinquir, y finalmente una asistencia a las actividades del cartel de Los Monos en Rosario, en cuanto a su actividad delictiva basada en macrotrafico de estupefacientes”, dijo el fiscal y agregó que son delitos precedentes del lavado de activos en Uruguay.

“El informe preliminar de DGI da cuenta de que no tienen ninguna actividad rentable reconocida, excepto la radio, aunque tampoco hay declaraciones juradas al respecto, y tienen un flujo de egreso cercano a los 15 millones de dólares”, señaló Morosoli y señaló que todas las empresas de la pareja serían una “fachada” para la tenencia de los bienes.

En cuanto al ingreso de los bienes de Balcedo al país el fiscal indicó que no hay registros, y en relación a los vehículos dijo: “No hay información oficial que verifique la transparencia o la legalidad del ingreso de los coches al Uruguay”.

En cuanto al destino de los bienes de la pareja Morosoli indicó que tanto muebles como inmuebles y valores están “supeditados a la investigación cursada por la Fiscalía uruguaya” y que “en caso de que haya una condena esos bienes vana a ser decomisados y se les va a dar un destino en Uruguay”. Aunque, como señaló el fiscal, Argentina y Uruguay pueden acordar una repartición de los bienes “en el marco de la cooperación estatal” pero que esa decisión “excede al proceso”.