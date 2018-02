Fiscal Salvo: “Si el allanamiento hubiera sido fructífero se habría evitado este horror”

Foto: Teledoce

La fiscal Diana Salvo señaló a Inicio de Jornada que si el jueves, en el allanamiento realizado por la Policía, lo hubieran detenido a Christian Damián Pastorino Pimentel —conocido como el “Kiki”— se habría evitado la muerte de la cajera Florencia Cabrera, que tuvo lugar el pasado sábado.

Antes de este homicidio estaba requerido por el femicidio de Alison Pachón el 6 de diciembre. “Lo que me dejó mal cuando supe (del asesinato de Florencia Cabrera) es que si el jueves hubiera sido fructífero el resultado del allanamiento se hubiera evitado esto tan horroroso que ocurrió el sábado siguiente”, señaló Salvo.

La fiscal agregó que no buscó nunca criticar a la Policía, porque no le corresponde. “Hay más conmoción, el femicidio no era menor como para que no hubiera preocupación de la Policía para trabajar. Ahora aumentó porque hay otro delito aberrante, ahora son dos divisiones policiales que lo están buscando”, señaló.

La fiscal dijo que “Kiki” “actuaba solo” y no en un esquema preparado como una asociación para delinquir.