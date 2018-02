Autoconvocados rurales: “Hubo una provocación del presidente Vázquez”

Foto: El Pais

El productor rural Guillermo Franchi, integrante del movimiento de autoconvocados “Un solo Uruguay”, dijo a Inicio de Jornada que “hay mucho lugar de donde recortar” en el presupuesto del Estado, por ejemplo ALUR, para atender a los reclamos del sector.

“Las medidas anunciadas por el gobierno son totalmente insuficientes”, aseguró en referencia al descuento del IVA al gasoil para los productores ganaderos de menos de 1.000 hectáreas.

Sobre el incidente protagonizado por el mandatario con un grupo de productores, indicó que el cruce “fue lamentable”.“No estamos acostumbrados, no es así que actuamos. No estuvimos presentes, lo que sí vimos que hubo una provocación con algunas palabras del presidente que nos dejaron descolocados cuando se trata de delincuentes y contrabandistas”, señaló. “Obviamente que el movimiento es político, pero partidario no. No somos un partido político ni pretendemos serlo”, insistió.

Franchi agregó: “Lamentamos la forma, pero entendemos la reacción de la gente a algunos dichos de Vázquez. No puedo entender la actitud de Vázquez”.