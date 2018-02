Tasas de interés: “Más una venganza que una sanción a alguien que no pudo pagar”, según experta.

Foto: Pixabay





Los datos de Cuentas Nacionales del tercer trimestre de 2017 mostraron que el consumo de los hogares creció a una tasa de 3,8%, por encima de la economía en su conjunto que se posicionó en un 2,2%. En buena medida ese incremento del consumo se está financiando con un aumento de los ingresos de las familias; eso implica que las familias están renovando sus créditos vencidos y con eso complementan la suba salarial para aumentar el consumo ligeramente por encima de sus ingresos. La expansión del crédito a las familias en los 12 meses finalizados en noviembre se dio por el empuje de los bancos privados y –en menor medida– de las administradoras de crédito, que compensaron la caída del financiamiento vigente en el Banco República.

Dora Szafir, se desempeñaba como jueza y era frecuente para ella ver personas que perdían sus bienes debido a una deuda que no podían asumir. “Uno ve un deudor que quiere buscar una fórmula de pago pero es tan inaccesible el monto que es imposible lograr un acuerdo y que pueda salir del problema. Termina perdiendo su casa y es triste”, dijo Szafir a Así nos va y agregó: “A mí me dolía muchísimo pero no puedo ignorar la ley como juez y la tenía que aplicar. Por eso quiero luchar para que no tengan necesidad de perder su casa cuando quieren pagar de una forma razonable”.

Es que ahora Szafir se desempeña como docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en calidad de especialista en derecho al consumidor, y planea crear una ONG de consumidores en la que participen abogados y estudiantes como Alejandro Guerrero, quien será su presidente.

Para la docente el primer problema que enfrenta el consumidor es el desconocimiento: “La gente a ciegas pide un crédito, no calcula y no conoce a veces las consecuencias del atraso”. Además Szafir indicó que los intereses “conceptualmente son usurarios” y que la ley permite que se cobre hasta un 150% anual, y en caso de atraso se capitaliza la deuda. “Es una bola de nieve que va creciendo de forma exponencial y no se puede detener”, dijo Szafir.

“Tenemos intereses que, por más que sean legales, son absurdos para una inflación como la que tenemos de un 6%”, consideró la docente y señaló que es necesario que el Poder Legislativo cree una ley “más racional”, para que los intereses existan como una sanción pero no como una venganza: “Esto parece más una venganza que una sanción a alguien que no pudo pagar”, dijo Szafir. En ese sentido, la ex jueza propone que se fije de otra manera la tasa promedio de interés más vinculada a la inflación que al monto impuesto por los bancos, eliminar la firma de vales en blanco y la posibilidad de amortizar el capital.

Otra de los factores que la doctora Szafir consideró es la publicidad: “Te lo brindan de una manera que parece que vas a solucionar tu vida, que son unas pocas cuotas y vas a salir pero mas te vale que no tengas que comprar un medicamento porque no lo vas a poder pagar”, dijo. Además junto con Guerrero señalaron que es muy habitual que los consumidores terminen asumiendo un nuevo préstamo para costear el anterior y se convierte en un espiral, del cual es muy difícil escapar.

El problema, para Szafir, está en los altos intereses, la imposibilidad de que se pague esa capitalización y sobre todo en las exigibilidades anticipadas que establece la entidad financiera, como la obligación de pagar la totalidad del importe impago en caso de que se deba una cuota.