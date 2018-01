Intendencia de Montevideo fiscalizará patentes con cámaras de video e intentará bajar morosidad de 16,7%

Foto: Intendencia de Montevideo





Quince cámaras de video rotarán por los barrios de Montevideo para fiscalizar el pago de las patentes de rodados a partir del 1ro de Febrero. Las cámaras estarán activas las 24 horas del día, los siete días de la semana.

El sistema comparará los números de las matriculas con los registros de deuda del Sucive, para corroborar la falta de pago de dos o más cuotas de la patente. En caso de que el vehículo se encuentre en infracción se notificará al propietario, y luego de los diez días hábiles que dispone el conductor para presentar sus descargos, se hace efectiva la multa.

El director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo, Juan Voelker, dijo a Así nos va que “las cámaras permiten hacer un reconocimiento de matrículas y sustituir la actitud de los inspectores con libretones con información de vehículos con deuda de patentes”.

Las cámaras y el software, obtenidos a través de una licitación abreviada, tuvieron un costo total de 270 mil dólares para la Intendencia de Montevideo, lo que incluye a su vez el mantenimiento y la rotación de los artefactos por un período de tiempo. Voelker señaló que para la fiscalización del pago de patentes se utiliza un software diferente al de las otras cámaras: “No podemos utilizar los mismos recursos del Centro de Movilidad, que tiene otros fines, este un fin de Recursos Financieros”, indicó.

“El vehículo no puede circular si tiene deuda de patente, en la medida que está circulando, y la cámara lo verifica, se puede constatar y aplicar la sanción”, dijo Voelker. Por otra parte, el pago de la multa no exime la responsabilidad del pago de la deuda, así como la regularización del pago de la patente no es una causal de exoneración de la multa.

“La cifra es tan elevada porque prácticamente no tiene sentido, incluye vehículos que tienen deudas por muchos años y muchos casos supera el valor del vehículo”, dijo el director de Recursos Financieros de la Comuna en relación al monto de la deuda de los dueños de vehículos con la Intendencia, y señaló que “la Intendencia no puede efectivamente cobrar la totalidad de la deuda, ni quizás una parte muy importante”. En tanto, la morosidad se encuentra en 16,7% en el departamento de Montevideo, siendo la más baja entre los departamentos, pero es más alta que otros tributos de la Comuna que ronda el 11%.