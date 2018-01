Cámara de Comercio evalúa restricciones a importaciones bajo el régimen simplificado

Foto: Pixabay





Las compras internacionales realizadas a través de Internet crecieron un 10.1% en 2017 con respecto al año anterior, y representaron un gasto de 37 millones de dólares para los uruguayos. Según datos de la Dirección Nacional de Aduanas, el año pasado se recibieron más de 366.000 encomiendas postales.

Esto sucede a pesar de que año a año las restricciones sobre las compras al exterior son mayores. Antes de 2012 las compras web no estaban reguladas, ese año se limitó la llegada de encomiendas a cinco compras anuales y desde enero del año pasado se permite el ingreso de hasta tres compras al año por persona, cuyo valor no puede superar los U$S200 y deben pesar menos de 20 kilos.

La economista Ana Laura Fernández, del área de Estudios Económicos y Comercio Exterior de la Cámara de Comercio del Uruguay, dijo a Así nos Va que “el avance de las comunicaciones y la globalización hace que el consumidor ya no mire el mercado local sino el mundo al momento de decidir una compra”. Esta modalidad, según la economista, beneficia al consumidor principalmente en dos sentidos: en primer lugar por que crece la oferta, y en segundo lugar porque son compras que no tributan, no pagan aranceles, con lo cual hay un diferencial de precios que favorece al consumidor. En este sentido el rubro de la vestimenta es el principal ingreso al Uruguay.

En el caso del importador, al precio internacional deben sumarse los costos de los tributos y aranceles. En caso del minorista, además debe agregar un margen de rentabilidad y los costos que implican tener un local comercial. “Todos deberíamos actuar bajo las mismas condiciones”, indicó Fernández y señaló que esa es la posición de la Cámara de Comercio. “Si el consumidor trae el producto de afuera debería pagar lo mismo que un importador, o de lo contrario – que sería una máxima que hoy parece poco factible de llevar adelante- liberalizar las importaciones para todos”, aseguró Fernández.

“Otro tema que nos preocupa es la mercadería que entra al país en régimen simplificado”, señaló la economista y explicó que en ese caso la mercadería no tiene un límite de ingresos por año ni una restricción en cuanto a qué se puede comercializar, como es el caso de las encomiendas, aunque también tienen un descuento de aranceles. En este sentido Fernández señaló que desde la Cámara de Comercio analizan los números relacionados con esta modalidad de importaciones y evalúan proponer que exista un límite de ingresos e incluso restringir qué es lo que se pueda comercializar.