Marcelo Nogué: “Es más fácil para algunos tratar de ningunear el planteo que sentarse a discutir”

Marcelo Nogué, vocero del movimiento de productores “autoconvocados” dijo a Así nos va que es bienvenida cualquier instancia de negociación en busca de “soluciones reales”, en relación a la reunión convocada para el próximo lunes 29 de enero por el presidente de la República, Tabaré Vázquez, en la que fueron invitadas las gremiales pero no fue convocado el movimiento de productores. “El hecho de que por ahora no hemos sido convocados a conversar con el Ejecutivo no nos preocupa, hay que dar los tiempos y en un plazo no muy largo se va a concretar esta reunión”, aseguró Nogué.

Los productores planean entregar al Poder Ejecutivo el documento que fue leído durante la concentración en Durazno el viernes, y realizar una vigilia en la noche del 31 de enero al 1ro de febrero a la espera de alguna señal. “Esta reunión que plantea para el 29 no modifica nuestro plan de acción”, dijo el vocero.

“Estamos abiertos a conversar con todo el mundo”, dijo Nogué y señaló que quieren hacer llegar las inquietudes de la plataforma por todos los canales que puedan.

“Desde la organización no nos preocupa que digan que había 5 mil personas o 55 mil. Creo que la gente se siente dolida porque una convocatoria que fue para hablar de las problemáticas del país mucha gente la ningunea” por la cantidad de participantes, dijo Nogué. Según el vocero debe primar hablar sobre el mensaje y no sobre las cosas que lo rodean. “Es más fácil para algunos tratar de ningunear el planteo que sentarse a discutir”, aseguró.