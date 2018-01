Bajar el gasto del Estado

Foto: www.elpais.com.uy

Fue el punto central -enfatizado una y otra vez- de los reclamos de los productores agropecuarios formulados en la jornada del 23 de enero en el predio de la Sociedad Rural de Durazno, ubicado en Santa Bernardina.

El reclamo se dirigió no solamente al gobierno nacional sino también a las intendencias departamentales, a los legisladores y, en general, a todo el sistema político.



Las medidas planteadas por los productores que organizaron el encuentro de ayer -los denominados “autoconvocados”- son:

* “Suspender el ingreso a la función pública al menos por tres años (con la excepción de cargos con requisito de título habilitante o relativos a la educación, la salud y la seguridad)”.

* “Rever gastos de asesores que no son centrales para la función en la actualidad y esto abarca a todas las intendencias”.

* “Aprobar rápidamente que los legisladores deban rendir sus viáticos y devolver los sobrantes”.

* “Suspensión de partidas como prensa, gastos de celular y gastos de secretarios”.

* “Eliminar campañas publicitarias del Estado que no apunten a campañas sanitarias”.

* “Recortar la flota de vehículos a la mitad: (…) pasar de 14.500 a menos de 7.000”.

* “Que todos los organismos del Estado realicen un plan de reducción de costos de funcionamiento”.

* “Mantener las políticas sociales, pero buscando mayor eficiencia”.

* “Aprobar una ley fiscal que obligue a cualquiera que sea que gobierne a no gastar más de lo que ingresa”.

* “Mantener el gasoil a la paridad de importación” y bajar el costo de la tarifa eléctrica en 15%, “para dar mejora en la competitividad”.

* “No se piden quitas de deudas para nadie. Que cada uno se haga cargo de sus compromisos. Hay que trabajar en el reperfilamiento, con períodos de gracia y paquetes de negociación de deuda”.

* “Salir del atraso cambiario paulatinamente”, un problema que “está matando a muchos productores” (mediante medidas que apunten a eliminarlo).

* Que los políticos de todos los partidos “presenten ideas y políticas claras, y no slogans bonitos desarrollados por empresas publicitarias”.

Entre los fundamentos de la proclama -que fue leída por el comunicador Jorge Landi, de Radio Montecarlo y Canal 4- se mencionó que “el centralismo con que es gobernado el país desde siempre” es “el peor problema”.

Se subrayó la importancia de la transferencia económica que realiza el sector productivo “para mantener un Estado cada vez más ineficiente”.

En los últimos años el agro ha perdido más de 36.000 fuentes de trabajo y han cerrado unas 12.000 empresas agropecuarias -entre ellas “11.000 de pequeños productores”-, se advirtió.

Se criticó la “cartelización”, la “concentración y extranjerización” en el sector, y también se cuestionó, a nivel general, el peso creciente “del capital financiero” y el predominio de “la especulación” sobre la producción.

Y se destacó que “hay un Uruguay” que tiene la capacidad de producir bienes y servicios, y “quiere” hacerlo.

No obstante, en el escenario actual, “es mejor no invertir, no innovar, no agregar valor” porque eso afecta la rentabilidad, se señaló.

Carve transmitió toda la actividad realizada ayer en Durazno, mediante el trabajo de un equipo periodístico y técnico encabezado por nuestro compañero Martín Olaverry.