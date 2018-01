Asociación de Celíacos no ve viable que bares y restaurantes tengan un menú para ellos

Foto: Captura

A fines de diciembre el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para regular algunos aspectos vinculados con la enfermedad celíaca en Uruguay.

La celiaquía es una enfermedad sistémica inmunomediada, provocada por el gluten y prolaminas relacionadas, en individuos genéticamente susceptibles, cuyo único tratamiento es el llevar adelante una alimentación libre de gluten.

En Uruguay no hay un número establecido de pacientes portadores de esta patología, existe un importante subdiagnóstico, aunque desde el gobierno se estima que podría existir un universo de unas 30.000 que padezcan celiaquía.

La presidenta de la Asociación Celíaca del Uruguay, Susana Tchekmeyan, dijo que no cree que “sea viable [que los restaurantes y bares tengan la obligación de tener una carta para celíacos]” porque no está definido quién lo va a fiscalizar. “Hoy por hoy el tema reglamentario respecto a quién debe controlar y qué debe controlar está para muchas personas confuso” porque el proyecto de ley “está redactado en forma muy confusa”, agregó y recordó que “los alimentos para celíacos se registran en la Intendencia, porque no son alimentos modificados, pero la planta la habilita el Ministerio de Salud Pública”.

Desde Acelu piensan plantear en la comisión de salud que “no queda claro a dónde tienen que dirigirse las empresas” porque la situación “desestimula” a un público que “no es tan grande”.

Por último, Tchekmeyan dijo que “es totalmente abusivo [el precio de los alimentos para celíacos]” y contó que “hay dos fábricas nacionales que van a producir alimentos con precios similares a los que tienen harina”.