Amorín Batlle: “Hay 70.000 funcionarios más y todos saben que no es necesario”

Foto: El País

El senador del Partido Colorado José Amorín Batlle dijo a Inicio de Jornada que “hay 70.000 funcionarios más” y “todo el mundo sabe que no es necesario”.

Según dijo, esto no implicó una mejora en áreas clave como educación o seguridad. En ese marco, opinó que la vicepresidenta Lucía Topolansky no puede decir que están mucho mejor estas áreas. “Antes de hablar uno tiene que pensar, no puede decir eso la vicepresidenta porque la gente no lo cree y todo el mundo sabe que no son necesarios tantos funcionarios. Lo que dijo por lo menos no es muy inteligente”, señaló.

En tanto, consideró que hay margen para bajar tarifas, pero no hay posibilidad de subir el dólar como se reclama para terminar con el atraso cambiario.