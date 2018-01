“Siento que en el gobierno son unos cagones”, dijo exsecretario de Batlle

Foto: WhatsApp

El exsecretario del expresidente Jorge Batlle, Marcelo Graniero, dijo a Inicio de Jornada que en el gobierno “son unos cagones y no saben enfrentar” la movilización del agro. “Han despilfarrado la plata y cuando les hacen un reclamo lo primero que hacen es insultar”, subrayó.

“Gobernar no es solo hacer Consejos de Ministros en pueblos donde viven 100 personas”, aseguró Graniero. “Son soberbios y no laburan; no escuchan”, afirmó.

Según dijo, es la primera vez que el gobierno debe enfrentar una crisis de este tipo. “El Frente solo puede gobernar cuando las cosas andan bien”, aseguró Graniero.

Además relató que en 2002 el Frente no hizo más que “poner palos en la rueda constantemente”. “Los grandes voceros fueron premiados con cargos políticos”, aseguró en referencia al diputado Alfredo Fratti, del Movimiento de Participación Popular.