Oddone y el 2018: la ecuación del negocio agropecuario se traslada a los costos

“Diría que el año 2018 va a ser un año bueno, en promedio, para la economía. No espectacular, pero un año que no va a traer dolores de cabeza”, estimó en Carve el economista Gabriel Oddone, socio de la firma CPA Ferrere, en una reflexión sobre el escenario nacional y regional.

Agregó enseguida que “las preocupaciones están más alojadas de cara al 2019, porque Argentina y Brasil tienen por delante una agenda macroeconómica dura, y con restricciones políticas muy importantes, como lo estamos viendo en Argentina y como también lo hemos visto en Brasil, y además tenemos año electoral en Brasil”, lo que introduce “mayor incertidumbre”. Y resumió así las perspectivas en El Mercado Agropecuario: “Un 2018 tranquilo. Un 2019 con más dudas. Y por lo tanto el corazón de las prioridades en Uruguay debería estar (…), por lo menos a corto plazo”, en fortalecer “la posición de las finanzas públicas uruguayas -evitando que el déficit fiscal se deteriore- y por otro lado seguir trabajando en la apertura de mercados, para poder generar más espacios para la producción nacional”.

“Con un desafío muy importante, que es la competitividad. Sabiendo que estamos caros y que tenemos ciertas dificultades para ser competitivos. Por eso es que atacar el tema fiscal y abrir mercados son las prioridades”, explicó Oddone en entrevista realizada a fines de diciembre.

Tras señalar que la economía uruguaya crecerá en 2018 “en su promedio histórico, un poco por debajo de lo que fue la década 2004-2014, pero en lo que sería una tasa cercana al crecimiento potencial de la economía”, puntualizó que, “cuando uno sale de la mirada promedio, es un crecimiento muy asimétrico, tiene distintas manifestaciones. Básicamente, hoy está impulsado por el consumo, que es el factor que más está contribuyendo al crecimiento, y eso va a seguir ocurriendo en 2018, y en alguna medida las exportaciones, en particular las exportaciones de servicios”.

“Hay sectores que crecen más y sectores que crecen menos. Los sectores dinámicos son los sectores vinculados al comercio y a los servicios. Los sectores que van a estar creciendo menos son los sectores vinculados a la industria y al sector agropecuario”, advirtió.

Respecto al agro afirmó que hay “dos grandes factores. Primero, las tendencias de precios, que están fuertemente asociadas a los factores específicos de cada uno de los mercados o de cada uno de los rubros. Y el otro, que es muy importante también para la formación de precios a nivel internacional, es la evolución del dólar a nivel global, que es la unidad de cuenta en la que se transan los commodities. Son los dos puntos centrales”.

“Lo que uno debería esperar para el valor del dólar en 2018 es una relativa estabilidad a nivel global” y, “por el lado del dólar, no hay razones para pensar que los precios van a recibir estímulos en algún sentido”, manifestó el economista.

Oddone indicó que China “consolida” un crecimiento de su economía “algo mejor del que se esperaba hace algunos meses, lo cual le da sostenibilidad a la demanda de varios rubros que son relevantes para los commodities, en particular para Uruguay, como es el caso de la soja”.

Considerando los elementos que analizó, concluyó que “toda la ecuación de negocio del sector agropecuario, y de perspectivas para el sector agropecuario, se trasladan al lado de los costos”.

“En la medida que estoy diciendo que el dólar va a permanecer relativamente estable a nivel global y que no hay perspectivas de que los mercados -los fundamentos de cada uno de los mercados relevantes para Uruguay- tengan crecimientos sustanciales, la rentabilidad o la ecuación de rentabilidad se traslada al lado de los costos o a los factores climáticos”, sintetizó en Carve el economista, que también es Dr. en Historia Económica (Universidad de Barcelona).

Acerca de las agroindustrias, sostuvo: “Yo diría que es un escenario mejor que el que teníamos hace un año, un año y medio, pero todavía lejos” de alcanzar los niveles de rentabilidad “que se registraban hace algunos años”.

“En el escenario de las agroindustrias los márgenes -y por lo tanto los espacios para la inversión- van a permanecer relativamente estables respecto del nivel de 2017”, estimó.