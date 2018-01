El Inale analiza instrumentos de países competidores para aplicar en Uruguay

Foto: http://api.columnis.com

La cadena láctea compite en sus exportaciones “con un mundo muy protegido” y el Instituto Nacional de la Leche (Inale) analiza cómo los principales países que ofrecen su producción en los mercados enfrentan los problemas de precios y de clima, dijo en El Mercado Agropecuario el presidente de esta entidad, Ricardo de Izaguirre.

La idea es ver “qué podemos aprender de ellos, cómo se comportan” y “qué instrumentos existen en esos países para plantearnos qué es lo que Uruguay podría adoptar para cubrirse de esas situaciones”, agregó el Dr. de Izaguirre en Carve, a fines de diciembre.



“Para que no tengamos que salir a pedir otro FFAL (Fondo de Financiamiento de la Actividad Lechera), a apagar ‘incendios’. En cada crisis hay disminución de productores, de productores familiares precisamente, que son los que quedan fuera de combate”, resumió el titular del Inale, que es una persona jurídica de derecho público no estatal.

Uno de los instrumentos que utiliza Estados Unidos es “exportar sólo 10% de su producción”, medida que también practica Europa, señaló.

Además, realizan intervenciones en el mercado, “como generar fondos de contención, compra de leche descremada para que no bajen los precios” y “esa ‘bolsa’ de productos les permite ir amortizando o atenuando esas dimensiones de precios” cuando es necesario, detalló.

De Izaguirre -médico veterinario- manifestó que “también reciben privilegios fiscales y subsidios, no directamente al precio sino por cumplimiento de determinadas condiciones ambientales”, lo que “les permite competir en condiciones muy distintas” a las nuestras.

Destacó que, en Nueva Zelanda (NZ), la lechería es “el principal componente de sus exportaciones” y que hay conciencia social de este hecho, porque los uruguayos que viajan a ese país cuentan que, “desde el taximetrista al del bar, les comentan sobre la situación de la lechería”.

Por otro lado, indicó que la existencia de créditos a largo plazo y con tasas convenientes es algo “que sí lo podemos adoptar” en nuestro país.

“La banca actúa como socia del productor -no que te presto el dinero y ‘arreglátelas’- sino que la banca” actúa “comprometida y en la misma situación que el productor”, explicó.

De Izaguirre agregó que, cuando vienen los momentos difíciles, la banca local le permite al productor “pagar sólo los intereses, y llevar esa deuda -que en algunos casos hemos visto que es muy superior a la nuestra-“, porque “la deuda por litro de leche en NZ es superior a la nuestra, pero con una condición muy distinta: que de repente es a 20 años, 25, y yo que estoy con dificultad, puedo pagar los intereses y seguir produciendo. Al banco no le interesa ejecutar, no le interesa complicarme la vida, le interesa que yo siga produciendo y que siga invirtiendo”.

El presidente del Inale resaltó en Carve la importancia de “los mecanismos que podamos generar para que Uruguay disponga de sistemas financieros que actúen a largo plazo, pero además copiando el vaivén de precios y de producción. Sería una herramienta que nosotros nos deberíamos dar”.