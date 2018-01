Intendente de Río Negro reconoció que el sector arrocero y la lechería “están pasando por un momento complicado”

Foto: Presidencia

El grupo de productores “autoconvocados” que salió a las rutas a protestar días atrás se reunirá el próximo martes 23 de enero en Durazno, en un encuentro en el que definirán las medidas a tomar mirando hacia adelante.

En la última semana, los productores de Río Negro realizaron tres movilizaciones en simultáneo, en las que reclamaron que se baje el costo del gasoil y de la energía eléctrica.

El intendente de Río Negro, Óscar Terzaghi, dijo que hay una “gran mezcla” de distintas situaciones porque hay “sectores que están pasando por un momento complicado” como el lechero y arrocero.

“Acepto como expresión democrática todo este tipo de expresiones, siempre y cuando no se empiece a confundir el tono de las demandas. Como hombre vinculado al sector entiendo y comprendo que haya algunos que no estén pasando una situación que no es la mejor”, agregó.

Río Negro “es un departamento ganadero, por lo que no creo que su situación sea la peor. Si me parece que el sector lechero, no solo desde la producción sino desde el industrial, no están pasando un buen momento”, subrayó.

Terzaghi señaló que el gobierno “ha intentado” ayudarlos y que está trabajando sobre “otras medidas” para mejorar su situación.

Consultado acerca del “oportunismo político” señalado por el Frente Amplio en un comunicado, Terzaghi dijo que el grupo de “autoconvocados” tiene una matriz y reivindicaciones que son “heterogéneas” y que “por ahí también han comenzado a aparecer reivindicaciones que se parecen mucho a la de partidos políticos, adelantándose al proceso electoral”. Como ejemplo, el intendente se refirió a la propuesta de recortar políticas sociales, una manifestación que no comparte ya que no es “de la idea de que para buscar medidas que apunten a generar mayor rentabilidad se tenga que ir contra las políticas públicas que ha desarrollado el gobierno”.