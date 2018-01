Bordaberry: “Es de una bajeza absoluta hablar de oportunismo político”

Foto: El Pais

El senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry señaló a Inicio de Jornada que “es una bajeza” decir —como afirma el Frente Amplio— que detrás de las movilizaciones del agro hay “oportunismo político”.

“Eso lo dicen porque no tienen argumentos”, afirmó. “Levantan cucos para tratar de motivar a su gente, pero no lo van a lograr”, acotó. Además señaló no sentirse aludido porque no se presentará como candidato al 2019.

Según dijo, no se puede decir —como sostiene el Frente Amplio— que el problema es solo sectorial de la lechería y los arroceros. “Creo que es muy difícil la solución”, afirmó. A su entender, “el problema es la falta de acceso a mercados y el costo del combustible”.

“¿Por qué la fiesta de (Raúl) Sendic y su barra en Ancap la tienen que pagar la producción?”, preguntó el legislador.

https://soundcloud.com/radio-carve/pedro-bordaberry-6