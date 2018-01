Precio de los lácteos pegaron el salto en Fonterra con un aumento del 4,9%

Foto: Rurales El País

El precio de los lácteos inició con el pie derecho en el mercado internacional, una vez conocidas las dos primeras licitaciones de Fonterra. Hasta el momento la canasta de productos se valorizó un 7,1% y el precio promedio se ubicó en US$ 3.310 por tonelada.

En el segundo remate de enero la suba fue del 4,9%, significa el aumento más destacado de los últimos doce meses y permite mirar hacia adelante con mejores perspectivas.

La leche en polvo entera, principal producto exportado por Uruguay, alcanzó el segundo aumento consecutivo. El precio medio creció 5,1% y se posicionó en US$ 3.010 por tonelada, lo que representa un aumento de US$ 255 por tonelada en un solo mes.

En cuanto al resto de los productos, la leche en polvo descremada subió un 6,5% (US$ 1.818 por tonelada), el queso Cheddar un 5,2% (US$ 3.486 por tonelada) y la manteca un 8,8% (US$ 4.897 por tonelada).