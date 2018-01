Naná: “Hoy en día no hay tantas chicas en la calle, salir de noche es peligrosísimo”

Foto: Captura de video (Vimeo)

Nelly González es desde hace 41 años la responsable de “La Casa de Naná”, el prostíbulo más antiguo de Punta del Este.

En Uruguay, el trabajo sexual realizado por personas mayores de edad es legal desde el año 2002 y en La Casa de Naná se emplean 33 trabajadoras, las cuales deben estar registradas en el sistema de salud y presentar todos los meses un certificado sanitario.

En diálogo con Así nos va, Naná contó que se viene desarrollando “una temporada espectacular” y que hay una diferencia entre la temporada y el resto del año porque vienen “muchísimos turistas”.

Naná explicó que las mujeres alquilan las habitaciones por día pero no se pueden quedar a dormir. La casa funciona entre las 21 y las 4 de la mañana, y luego las chicas deben irse. “Acá no vive nadie, las chicas vienen a trabajar y se van”. Tampoco se puede tomar alcohol o consumir drogas. “Lo primero [que le digo a las trabajadoras] es no drogas y no alcohol, acá no se puede fumar marihuana”, subrayó.

La responsable destacó que “no hay ningún problema” adentro y que eso se debe, en parte, a que las personas están sobrias. “Si el chico y la chica están frescas no hay problema, hay diálogo”. También contó que reciben mujeres de todo el país y que la Intendencia de Maldonado realiza inspecciones periódicas. “Tienen que anotarse en la policía y los hospitales para tener la revisación médica”.

Por último, Naná dijo que actualmente no hay tantas chicas en la calle porque salir de noche es “peligrosísimo”.