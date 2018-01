Foto: Javier Calvelo/adhocFotos

El periodista y conductor de Inicio de Jornada Gerardo Sotelo consideró que el presidente Tabaré Vázquez volvió de sus vacaciones y pretendió “minimizar la movilización de ruralistas convocando a las gremiales”.



Pero aseguró que el tema es complejo, porque se trata de un movimiento de autoconvocados. “¿El presidente no los recibirá? Es una pregunta que me hago”, indicó.

“Todas las gremiales dijeron que no iban a mitigar la movilización primero porque no pueden”, concluyó.