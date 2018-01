Fábrica incendiada en barrio Artigas no cuenta con certificación de Bomberos

Foto: Unicom

Sobre el mediodía del jueves comenzó un incendio una fábrica de lanolina, una sustancia derivada de la grasa que se utiliza en la industria farmacéutica y cosmética, ubicada en el barrio Artigas de Montevideo.

Según dijo la vocera de Bomberos, Mariela Vivone, a Así nos va la información los operarios informaron que había explotado un reactor que refina la grasa y Vivone señaló que se puede haber producido por una falla mecánica de la maquinaria o por un error en el procedimiento. Además los trabajadores de la fábrica dijeron a los bomberos que en cerca del reactor se encontraba un operario de 35 años y que al momento se encontraba desaparecido, Vivone señaló que debido a la intensa temperatura del lugar si el hombre estuviera allí no se encontraría con vida, aunque no lo darán por fallecido hasta “encontrar algo del cuerpo”.

Según dijo Vivone a Así nos va la fábrica no no contaba con certificación de bomberos, aunque indicó que sí tenía elementos de rápida extinción como extintores y bocas de incendio, aunque no funcionaron. Además Vivone señaló que la empresa comenzó el trámite en 2015 para conseguir la certificación pero “se canceló por falta de los requisitos necesarios”.

Al rededor del lugar de la explosión hay más de 100 toneladas de grasa pura, alcohol y solventes; por ese motivo el cuerpo de bomberos aún está trabajando con espuma y polvo para tratar de apagar el foco. “Estamos hablando de una carga de fuego importantísima”, dijo Vivone e indicó actualmente el el fuego hasta está dominado pero aún falta para sofocar y enfriar el lugar. En la fábrica se encuentran trabajando entre 20 y 30 efectivos del cuerpo de bomberos, de varias unidades operativas : “Es un trabajo de gran aliento, se ha recibido muchísima temperatura por radiación y lo que hacemos es rotar la gente”, dijo Vivone.