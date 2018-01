“La intendenta Peña no escucha”, afirmó edila blanca

Foto: El Observador

La edila nacionalista de Lavalleja Alexandra Inzaurralde aseguró que la intendenta Adriana Peña “no escucha y no sabe trabajar en equipo”.

“Lo que hay que apoyar se apoya y lo que hay que evitar se evita. Estos conflictos son evitables, no pasa por un tema de obras, porque la felicitamos por lo que hizo”, indicó.

La lista de Inzaurralde objeta el aumento salarial depuesto para el director de Obras y pareja de Peña, Gastón Elola. “Entendimos que no había ahorro y había concentración de poder. El interés particular no lo podemos avalar”, afirmó la edila.

“Nosotros tenemos que velar por el bien común y si esto significa acordar con el Frente Amplio, lo haremos”, afirmó la edila.