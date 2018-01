Director de Vivienda: En Montevideo hay un “número significativo” de inmuebles vacíos

Foto: Presidencia

La última semana de 2017, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que permite utilizar los inmuebles que estén vacíos, sin uso y degradados, y que estén ubicados en zonas urbanas que cuenten con todos los servicios e infraestructura.

El objetivo del proyecto redactado por el Ministerio de Vivienda es que una vez que se compruebe que un inmueble tiene un abandono de más de 24 meses, pueda ser vendido a través de una acción judicial.

El director nacional de Vivienda, Salvador Schelotto, dijo en Así nos va que hay un “número significativo” de propiedades que están en esta situación y que el objetivo es que empiecen a ser habitadas.

“La novedad del proyecto es la venta judicial, que requiere un pronunciamiento que debe ser tomando todas las garantías”, dijo y explicó que el procedimiento será el siguiente: el poder público solicitará la intervención judicial, el Poder Judicial enviará la notificación al propietario, y si el propietario no se hace cargo el inmueble irá a remate. Allí habrá una base que se identificará de acuerdo al valor de catastro pero no se establecerá un tope, y el inmueble podrá ser adquirido por un particular o por el Estado. “Una vez que se efectiviza van a recibir el monto de lo rematado y en caso de no aparecer ese monto se deposita en una cuenta del Poder Judicial a la espera de que aparezcan los titulares”, agregó.

Schelotto dijo que las intendencias tendrán un rol central en el proyecto ya que serán las encargadas de verificar las viviendas que estén en “estado de visible abandono y deterioro” a través de informes técnicos que se anexarán al expediente judicial.

El jerarca también habló de las viviendas de interés social y dijo que están “muy conformes” con la inversión privada pero que les preocupa que los inmuebles no estén siendo adquiridos por población de clase media y media baja, a la cual apuntaban. Por esta razón, en mayo de 2017 realizaron modificaciones y una parte de los inmuebles tendrán un tope de precios y serán asignados a través del programa de la ANV pero “recién van a estar terminados en 2019 o 2020, ahí veremos”, sentenció.