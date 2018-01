Productores rurales analizan convocar a un “tractorazo” para protestar

Foto: El Pais

El productor rural y colono de Paysandú Noel Fernández dijo a Inicio de Jornada que antes del 23 de enero se puede convocar un “tractorazo” como medida de protesta por la situación del sector.

La medida de bloquear la ruta para no permitir el ingreso de productos a los balnearios fue manejada, pero se descartó al menos hasta un nuevo encuentro previsto para el 23 de enero.

“La barra está bastante nerviosa, estamos bastante calientes. Queremos que se respete lo que se resolvió anoche, corte definitivo de ruta no va a haber, pero no descarto que antes del 23 se tome alguna medida. No sé si un corte, pero pienso que algún tractorazo puede salir”, advirtió el productor.

Fernández dijo que “son gente pacífica que no quiere andar a los mangazos”. “El gobierno tiene que darnos un poco de atención, cuidarnos y bajarnos un poco el combustible. La carga tributaria y el BPS nos mata”, señaló. “Prefiero que se me mueran 30 vacas y no tener un empleado, porque no me da para pagarlo. No damos más”, acotó.