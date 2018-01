Comerciante de Rivera denunció a Jihad Diyab de integrar la organización terrorista ISIS

Foto: Captura YouTube

El ciudadano palestino que trabaja como comerciante en el departamento de Rivera, Omar Khader Attalla, denunció el pasado 13 de diciembre al sirio ex preso de Guantánamo, Jihad Diyab, por apropiación indebida de un celular. Pero la información que tomó estado público en las últimas horas da cuenta parcialmente de lo denunciado por el comerciante riverense.

El comerciante Omar Khader Attalla denunció ante las autoridades uruguayas que Diyab pertenece a la organización terrorista Estado Islámico (ISIS), según la denuncia a la que accedió Así nos va. Y el relato a continuación es lo que este comerciante declaró ante la Inspectoría de Rivera:

El vínculo entre el comerciante y el refugiado de Guantánamo en Uruguay comenzó hace unos dos años, cuando se conocieron en una mezquita en Montevideo. Seis meses después de ese encuentro, se volvieron a encontrar e intercambiaron números telefónicos.

Un día, tras varias charlas telefónicas, Diyab le pidió al comerciante conocer Rivera. El ex Guantánamo viajó en ómnibus al norte del país y se hospedó en un hotel en Santana De Livramento. Tiempo después de ese viaje, Diyab le manifestó al comerciante Omar que quería ir a vivir a Rivera, a lo que el comerciante empezó a buscar una casa.

“Empecé a investigarlo para saber más de él porque su historia no estaba bien”, dijo ante la Policía el comerciante. A Omar no le convencía, por ejemplo, algunos negocios que planteaba Diyab: “Me dijo que le diera 50.000 dólares que él lo duplicaba en 10 días, pero que no lo podía colocar en un banco, que lo tendría que invertir en mercadería porque como es dinero robado, lo buscan por la serie”.

Según relata en la denuncia, el sábado 9 de diciembre tuvo lugar una discusión entre el comerciante Omar y el sirio Diyab. Omar le preguntó a Diyab en ese momento “si pertenecía al Estado Islámico y éste le dijo: Si”.

Tras la discusión, Diyab tomó el celular de Omar y llamó a su esposa a Turquía. “Le dijo que le iba a pasar mi nombre completo para que se lo entregara al jefe del Estado Islámico. Lo tomé como una amenaza”, dijo Omar ante las autoridades policiales de Rivera.

Esa no fue la única vez que Diyab mencionó al ISIS, de acuerdo al relato del comerciante. “Un día me dijo que estaba esperando unos hermanos del Estado Islámico para hacer trabajos. No sabiendo exactamente lo qué. Uno de ellos vino desde Brasil, de nacionalidad Ghanesa, tenía entre 40 y 50 años”.

En otro pasaje de su denuncia, el comerciante Omar sostiene: “A Diyab lo he escuchado hablar como jefe. Él tiene contactos en todo el mundo: habla en inglés, en árabe. En varias oportunidades él mismo incentiva y da fuerza para que el Estado Islámico se mantenga fuerte”.

Tras la discusión que hubo ese fin de semana, el comerciante Omar le pidió a Diyab que se fuera de su casa, y al irse se llevó consigo el celular de Omar. “Unos días antes él me preguntó por qué no era querido, le dije que era porque él no era una buena persona. En ese momento me dijo que si él quería, llamaba y haría quemar todo esto, hablaba de hacer daño a la ciudad”, indicó en su denuncia el comerciante.

Ese mismo 13 de diciembre, pero horas después, Diyab presentó una demanda contra el comerciante Omar Khader Attalla por estafa: dijo ante la autoridad policial de Rivera que el comerciante se quedó con 35.000 dólares que le había prestado.

¿De dónde proviene el dinero de Diyab siendo que el Estado uruguayo le paga un alquiler que ronda los 18 mil pesos, y tan solo le da una partida de 5 mil por mes para otros gastos? La versión del abogado Juan Segura, representante legal en Uruguay del ex preso de Guantánamo, no es del todo clara. Esto es lo que decía Segura en declaraciones a Telemundo:

La fiscal de Rivera, Bettina Ramos, tomó declaración tanto a Diyab como a un testigo que él presentó, según informó Telemundo. La funcionaria judicial pretende saber además de dónde proviene el dinero del ex recluso de Guantánamo: