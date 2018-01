Los lácteos iniciaron el año nuevo con subas de precios en Fonterra

Foto: El País

Después de un cierre negativo para el precio de los lácteos a nivel internacional, con una caída aproximada del 13% en el último trimestre del año; el 2018 inició con suba en los valores en la primera licitación anual de Fonterra.

Se comercializaron 25.400 toneladas de productos a un precio promedio de US$ 3.124 por tonelada, lo que representa un incremento del 2,2% en comparación al último remate del año.

La leche en polvo entera, el principal producto exportado por Uruguay, alcanzó una referencia de US$ 2.886 por tonelada, una valorización del 4,2%. De esta manera quebró una racha negativa de caída de precios, y según proyecciones internacionales, durante este semestre la cotización se mantendría cercana a estos guarismos.

Para el resto de los productos, la leche en polvo descremada aumentó un 1,6% (US$ 1.699 por tonelada), la manteca un 0,6% (US$ 4.501 por tonelada) y el queso Cheddar cayó un 2,1% (US$ 3.317 por tonelada).

El próximo remate está previsto para el martes 16 de enero.