Lombardi (Sutcra): El agresor del camionero en Rivera “ya había sido denunciado por sus compañeros” por situaciones de violencia

Foto: Ministerio de Transporte





Marcelo Silvera, dirigente del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra), fue asesinado en Rivera por otro transportista de un disparo en el pecho.

El jefe de Policía de Rivera, Richard Fernández, dijo a Telenoche que el homicidio fue consecuencia de una discusión a raíz de una maniobra de tránsito aunque desde el Sutcra afirman que el dirigente, que viajaba en su auto particular con su familia, habría discutido con el conductor que no estaba acatando el paro general nacional decretado por el gremio. Según un comunicado emitido por el sindicato el agresor le habría disparado a Silvera sin bajar del camión y no le habría brindado asistencia médica.

“No es la primera vez que el trabajador incurre en un hecho de violencia porque ya había sido denunciado por sus compañeros”, dijo el coordinador del Suctra, Mario Lombardi, a Así nos va en relación al agresor. Lombardi especificó que las denuncias fueron hechas por estar armado mientras trabajaba y porque en una asamblea delante e la patronal y otros trabajadores “propuso salir con el camión a atropellar a los trabajadores para liberar la calle”.

“El asesino se entregó pero con eso no alcanza, esto tiene que llevar a una investigación más profunda”, dijo Lombardi y agregó: “No es que vamos a denunciar puntualmente a cada uno de los actores sino que la justicia dispondrá culpabilidades”.

“Una empresa no puede tener un trabajador manejando un vehículo si sabe que sus condiciones psicológicas no son normales, porque si está trabajando armado no es muy normal”, aseguró el coordinador del sindicato.

Este mediodía, el sindicato resolvió un paro nacional hasta la medianoche por duelo y según dijo Lombardi van a solicitar una entrevista al Ministerio del Interior. “Luego se verá si hay alguna otra medida para tomar”, indicó.