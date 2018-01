“Hay que mirar precios antes de consumir”, dijo director de Turismo de Maldonado

Foto: http://marcapaisuruguay.gub.uy

El director de Turismo de Maldonado, Luis Borsari, dijo a Inicio de Jornada que Punta del Este está sumamente competitiva para los argentinos, pero más allá de eso recomendó mirar precios.

“Camas hoteleras no hay. Está todo colmado y para sentarse en un restaurante no es muy sencillo”, señaló el jerarca municipal. Con respecto a los precios, afirmó que hay “responsabilidad” asumida del sector privado en que no se pueden subir. “Toda la vida hubo abusos de precios y este verano no será la excepción”, señaló. Por lo que recomendó mirar los precios antes de consumir.

Por otro lado, destacó que la seguridad ha mejorado en función de la colocación de cámaras en todo el departamento.