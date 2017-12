Forlán: “Sigo entrenando para estar vigente pero los últimos hechos no eran lo que esperaba, hoy termino siendo el malo de la película”

Foto: http://www.republica.com.uy

El futbolista Diego Forlán en dialogo con el programa A Fondo de Radio 1010 AM habló de su frustrada llegada a Peñarol y como fue el dialogo entre su hermano Pablo y la directiva aurinegra. “Yo quería venir a Peñarol pero de la nada se originó una situación que es inentendible, mi hermano tenía miedo de que esto sea un manejo político. El error de Jorge (Barrera), fue querer incluir a todos los partidos políticos. Yo no quería provocar un problema en el club”.

Agregó que cuando su hermano se reunió con los directivos se dio cuenta que no lo querían en Peñarol. “No estamos hablando de dinero sino de las formas. Mi hermano se da cuenta que no me querían, esto fue un tema político para ensuciar al presidente entrante”.

“Es complicado que la gente lo entienda, estoy tranquilo conmigo. Mi error fue ponerme a merced de los que se criticaban hace un mes. Son los mismos personajes. No nos dimos cuenta de la mala intención de alguna gente. Jorge (Barrera), quiso darle participación a todos y ese fue su error”.

Con respecto a su anterior paso por Peñarol, dijo que, “se decía que yo ganaba el doble de lo que gané en Peñarol. Hay demagogia. Soy un jugador de fútbol profesional, vivo de esto, aplaudo a los que ganan mucho, mi intención no era tocar las arcas de Peñarol, porque esto con el marketing se arreglaba. Quería ser una solución para Peñarol sabiendo que se le debían muchos meses al plantel”.