Ganaderos a la espera de los US$ 3 por novillos gordos en cuarta balanza

Foto: Rurales El País

El mercado de haciendas gordas transita días con una “oferta deficitaria” que no permite a las industrias “satisfacer su demanda” para cumplir con sus negocios en el exterior y a nivel interno, frente a una temporada de verano que es auspiciosa, dijo en Valor Agregado en Carve Gustavo Basso, consignatario de ganado de Florida.

La oferta de animales de calidad es “escasa” y los productores “no presionan el mercado” porque están de vacaciones, por lo que “dificulta a las empresas encontrar ganados para atender las necesidades” y “comienzan a flexibilizar en algo sus pretensiones de calidad”, explicó Basso, quien aseguró que “es una señal que se vio la semana anterior y se irá acentuando en la actual”.

El consignatario comentó que los valores de las haciendas marcaron una estabilidad y en algunas categorías lograron mejoras, sobre todo aquellas “más regulares de terminación que no estaban óptimas” pero obtuvieron precios similares a las especiales. Dijo que el escritorio cerró negocios en US$ 2,90 por novillos, con algunos centavos más cuando la demanda está apurada, la vaca US$ 2,70 y las mejores vaquillonas en US$ 2,85 a la carne.

Para las próximas semanas, Basso dijo que el “gran desafío” es saber “cómo se van a encausar los negocios y dónde se va a situar el equilibrio de valores entre la oferta y la demanda”. Contó que hay productores esperando que los novillos coticen US$ 3 para tomar decisión de ventas. Dentro de esa realidad, “no debe ser disparatado una pequeña mejora de precios”.

Escuche a Gustavo Basso: