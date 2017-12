De los Santos: “Veo a Astori conduciendo un espacio más grande que el FLS pero no como precandidato a la Presidencia”

Foto: Maldonado Noticias

El diputado del Espacio Progresista (FA), Oscar de los Santos, dijo a Inicio de Jornada que hay compañeros de su sector que no van a votar a Danilo Astori si éste se presenta como precandidato en las internas de 2019.



No va a haber consenso y eso puede generar quiebres o fisuras, añadió el legislador quien opinó que no existe el entusiasmo que hubo en 2009, cuando el hoy ministro de Economía le disputó la candidatura al ex presidente José Mujica.

Según De los Santos, Astori puede conducir un espacio más grande que el Frente Líber Seregni, pero desde un lugar distinto al de precandidato a la Presidencia.