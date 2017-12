Foto: El País

Los lácteos cierran el año con otra fuerte caída de precios en Fonterra, multinacional que determina una referencia internacional de valores. En la última licitación el precio medio cayó 3,9%, cerrando con una cotización de US$ 2.969 por tonelada.

Teniendo en cuenta los últimos seis remates de la empresa neozelandesa, el valor promedio de los commodities suman una baja de 13,8%, hundiendo la referencia por debajo de los US$ 3.000 por tonelada.

La leche en polvo entera, principal producto exportado por el país, experimentó una caída de 2,5%, una cifra final de US$ 2.775 por tonelada. Este valor es el más bajo desde el remate del 4 de octubre del año pasado, que cotizó US$ 2.681 por tonelada.

El resto de los lácteos también sufrieron pérdida de valor. La leche en polvo descremada se desvalorizó 4,8% (US$ 1.675 por tonelada), el queso Cheddar lo hizo en un 7,9% (US$ 3.389 por tonelada) y la manteca en 2,3% (US$ 4.474 por tonelada).