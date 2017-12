Productores acuerdan con Frigorífico San Jacinto un sobreprecio de un 15% para corderos de compartimento

Foto: Rurales El País

Productores de la Asociación Rural de Reboledo y Movimiento de Juventud Agraria acordaron con Frigorífico San Jacinto un sobreprecio para los corderos de compartimento del orden de un 15% (a levantar) por encima del cordero pesado del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

De acuerdo con los datos publicados en la web del INAC, el cordero, para la semana del 3 al 9 de diciembre, tiene una referencia en cuarta balanza de US$ 3,48; ésto por un 15% de sobreprecio equivale a unos US$ 4 más el flete. “Estamos en US$ 4,10 en ese indicador para esa semana”, comentó el Ing. Agr. Ricardo García Pintos, integrante de la Asociación Rural de Reboledo.

El productor de Florida contó, en Valor Agregado en Carve, que lograron la adjudicación de un predio del Instituto Nacional de Colonización de 512 hectáreas que pueden ser trabajadas de manera semi-intensiva, intensiva o super-intensiva. Además cuentan con el compromiso del MGAP de aportar la infraestructura necesaria del proyecto que comenzará en unos pocos días y tendrá una duración de un año.

“Acordamos que (el sobreprecio) persiguiera la curva de la exportación; que fuera tan variable como la exportación”, señaló García Pintos. También mencionó que es un sobreprecio del boletín del INAC sobre el indicador para el cordero en particular, aunque pretendían que sea sobre el precio de exportación de la carne.

