En el mes de enero el novillo “podría llegar a los US$ 3”

“Pienso que en enero se podrían alcanzar los US$ 3 por novillo, soy optimista”, señaló Walter Hugo Abelenda. El consignatario de ganado de Florida aseguró, en Valor Agregado en Carve, que, mientras la industria siga faenando con la misma “intensidad y ganas”, seguramente se trabaje con un mercado “sin grandes variables, pero con la sensación de que un US$ 3 por novillo es un precio más justo”.

De igual forma, el director de Walter Hugo Abelenda Negocios Rurales sostuvo que, si no hubiese ocurrido el conflicto con la FOICA y si el clima hubiese sido menos riguroso, “los novillos no habrían bajado de US$ 3 porque el mercado realmente estaba firme”.

Respecto a la generosa lluvia que cayó en todo el campo uruguayo el pasado fin de semana, comentó que en lo inmediato el impacto es difícil, pero que sin lugar a dudas fortalece la sensación de que en enero no se tenga apuro por vender y así trabajar bajo una operativa “más distendida”. “Estas lluvias van ayudar a que la gente tenga un motivo menos por apurar sus ventas”, explicó.

En la noche de hoy se realiza una nueva reunión de precios de referencia de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), por lo que Walter Hugo Abelenda señaló que hasta la semana pasada se manejaba por los mejores novillos entre US$ 2,85 y US$ 2,90, entre US$ 2,65 y US$ 2,70 las vacas y en el eje de los US$ 2,85 las vaquillonas.

Escuche a Walter Hugo Abelenda: