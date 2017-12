Lanas finas cierran el año con “excelentes valores” y “agilidad en ventas”

Foto: El País

Cerrando los primeros seis meses de la zafra lanera 2017/18 las conclusiones son favorables para las lanas finas, que lograron “excelentes valores” y “agilidad de comercialización”, comentó en Valor Agregado en Carve Carlos Moriondo, director de Moriondo & Moriondo.

Con precios muy atractivos para los productores, el operador de mercado dijo que las lanas finas experimentaron una zafra “muy rápida” y con “grandes volúmenes vendidos”, entendiendo que “muy pocos lotes” van a pasar al mercado en los meses venideros.

Explicó que las referencias de precios de estas lanas difieren por su finura, rendimiento al lavado y presentación. Moriondo dijo que los lotes de 20 micras se mantuvieron por encima de los US$ 9, los superfinos superaron ampliamente esta referencia y llegando a las 22 micras alcanzaron los US$ 8.

El director de Moriondo & Moriondo comentó que los productores tomaron una posición vendedora “antes de esquilar los lanares”, porque los valores fueron inesperados y muy satisfactorios.

Para las lanas Corriedale el mercado se mantuvo por debajo a las expectativas previas al comienzo de la zafra. Moriondo dijo que las colocaciones fueron “más dificultosas” y en alguna variedad se “complicó conseguir nichos de mercados” para cerrar negocios. Entiende que las lanas gruesas de 27 micras se pudo comercializar entre US$ 3,30 y US$ 3,50, mientras que por 29 micras no se concretaron muchas ventas.

Para el segundo semestre de la zafra el panorama es más auspicioso para las lanas cruzas teniendo en cuenta el menor stock de finos, dijo el director de Moriondo & Moriondo, quien aseguró que todo está atado a la demanda del mercado internacional.

Escuche a Carlos Moriondo: