Sotelo: “La restricción para cambiarse de mutualista viola derechos fundamentales”

Foto: Javier Calvelo/adhocFotos

El periodista y conductor de Inicio de Jornada Gerardo Sotelo cuestionó la medida dispuesta por el Ministerio de Salud Pública, por la cual no se levanta el corralito mutual y para cambiarse de mutualista una persona debe enviar una nota a la Junta Nacional de Salud.

El cambio de prestador de salud solo se habilitará por tres razones: motivos económicos, cambio de domicilio o disconformidad con la institución.

“Esto es el principio de una tiranía, el ciudadano no es ya el titular del derecho de cambiarse. Creo que es dramático que haya personas con cargos de gobierno que no reparen en cómo se limitan derechos”, señaló Sotelo.

Desde su punto de vista, “se quiere anular el derecho de cambiarse de mutualista obligando al ciudadano a que explique por qué quiere cambiarse”. Sotelo aseguró que con esta normativa, “no seríamos ciudadanos, sino vasallos y súbditos de un sistema”. “Me resulta inexplicable, porque no tengo por qué dar explicaciones para cambiarme de mutualista”, concluyó.