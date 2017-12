Abogado denunciante de Michelle Suárez: “Queremos que todos los implicados afronten las consecuencias”

Foto: El Observador





Las pericias caligráficas confirmaron que la senadora suplente por el Partido Comunista, Michelle Suárez, falsificó firmas en un expediente de una causa de familia en la que trabajó como abogada años atrás. Esta información, publicada por Subrayado, provocó que el Partido Comunista pidiera su renuncia.

Según relató Mauricio Montero, el abogado del hombre que radicó la denuncia, Suárez era la abogada de la exesposa de su cliente en un juicio en el que reclamaba las visitas a la hija de la pareja, pero en una audiencia el hombre se enteró que había renunciado a la patria potestad. “No tenemos idoneidad técnica como para determinar la autoría de la firma, pero nuestro cliente nos dijo que no había firmado el allanamiento de la patria potestad”, indicó a Así nos va el abogado y agregó: “Era incongruente con estar pidiendo la visita”.

“En la última audiencia Michelle Suárez dijo que lo conocía, negó que las firmas no fueran del padre y decía que trabajaba con su socia, la doctora Sánchez”, dijo Montero y señaló que sin embargo su cliente “nunca le había visto la cara a Michelle Suárez ni a la doctora Sánchez”. Según indicó el abogado Sánchez dijo no conocer a ninguna de las partes: “Afirmaba haber trabajado juntas como socias en muchos casos, pero que en este caso puntual no conocía ni al padre ni a la madre y que nunca había firmado el expediente”.

El abogado explicó que actualmente se están desarrollando dos procesos judiciales, por un lado la revisión de la sentencia que le quita la patria potestad al padre de la niña en la Suprema Corte de Justicia, y por otro lado el expediente penal. Acerca de la causa penal indicó que la próxima semana tienen fijada una audiencia en el Juzgado de Atlántida, donde están citadas las partes y las abogadas en calidad de indagadas.

“Entendemos que la SCJ no va a tener inconveniente en revisar la sentencia porque nuestro cliente estuvo en estado de indefensión”, dijo el abogado. “Lo más grave es que mi cliente nunca firmó y ha sido sometido a una dilación para ver a la niña”, dijo Montero y aseguró que la pequeña no sabe quién es su padre biológico.

Montero indicó que la defensa quiere determinar cuáles son las responsabilidades de cada uno de los actores y que todos los implicados “afronten las consecuencias de los hechos”. El abogado señaló que en este caso la senadora suplente podría enfrentar cargos por falsificación, estafa y asociación para delinquir, dependiendo del grado de responsabilidad que haya tenido.