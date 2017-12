Donald Trump llama a endurecer la política migratoria norteamericana tras intento de atentado en Manhattan

Foto: AFP

“Demasiadas personas peligrosas, inadecuadas y con antecedentes entran a nuestro país”, dijo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, momentos después del atentado fallido en Manhattan. El mandatario hizo nuevamente un llamado a endurecer la política migratoria norteamericana.

El atacante, originario de Bangladesh, llegó a Estados Unidos hace siete años gracias a un permiso de reagrupación familiar. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, destacó que el hombre no tenía antecedentes penales y que no hubiera sido aceptado en el país si su familia no fuera respetable.

Informa Radio Francia.