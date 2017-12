Tarifas eléctricas podrían haber bajado 5,5%, dijo el director de la oposición en UTE

Foto: http://www.agesor.com.uy

El director de la oposición en el directorio de UTE José Amy dijo a Inicio de Jornada que las tarifas eléctricas podrían haber bajado 5,5%.

“A nuestro entender no era necesaria la suba o en el peor de los escenarios se podría haber mantenido el precio”, afirmó.

Según el departamento económico financiero de UTE, en el 2018 se estaría alcanzando un resultado operativo de US$ 951 millones, lo cual es superior en US$ 85 millones al superávit operativo solicitado a la empresa. “Este margen de los US$ 85 millones permitiría sostener una rebaja de las tarifas”, afirmó.

Además, dijo que era posible una rebaja del 5,49% si no se otorgaba el UTE Premia y si se mantuviera constante el fluido de importación a Brasil.