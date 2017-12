Hay madera suficiente para exportar a China y para industrializar acá

Foto: www.revistaforestal.uy

Uruguay puede seguir exportando cuatro o cinco barcos cargados con trozas de pino por mes durante los próximos 10 años y eso no afectaría el stock nacional de esta especie, señaló en El Mercado Agropecuario el Ing. Forestal Carlos Voulminot, propietario y director de Industrias Forestales Arazatí S.A.

El empresario recordó que el primer embarque de ese material con destino a China zarpó de nuestro país el 10 de diciembre de 2016 y subrayó que “hoy el puerto está quedando chico, porque hay más demanda de parte de los exportadores que la capacidad que hay”.

Explicó en Carve que cada uno de estos barcos carga, en números gruesos, unas 33.000 toneladas de madera.

“Y no me extrañaría que escuchando esto mucha gente piense: ‘Pá, nos vamos a quedar sin madera. La madera se la están llevando toda los chinos y no va a haber para que se pueda industrializar en el Uruguay’”, agregó.

Y estableció las siguientes correspondencias: en una hectárea se generan unas 300-350 toneladas de madera, un barco cargado equivale a 100-120 hectáreas de bosque de pino, cuatro barcos por mes durante un año implican menos de 5.000 hectáreas.

El director de Arazatí -empresa que se dedica al sector de madera sólida- afirmó que “actualmente el Uruguay tiene 300.000 hectáreas de pino, de las cuales unas 50 o 60.000 hectáreas están maduras para cosechar. Eso significa que nosotros podríamos seguir sacando cuatro o cinco barcos por mes durante los próximos 10 años y todavía no le hacemos mella” al stock.

Con 35 años de actuación como productor de maderas nacionales e industrial forestal -y con una tradición familiar de 60 años en el rubro-, indicó en Carve que “se necesita que salga mucha madera” al exterior, pero “también se podría industrializar acá, si las condiciones son favorables” para concretar el negocio, por ejemplo con costos inferiores a los vigentes.

“Podrían crearse las industrias que hace 10 o 15 años decíamos que iba a haber -tres, cuatro, cinco, seis industrias grandes- e igual hay madera para todos. Para los chinos, para los uruguayos, para todos los que quieran trabajar la madera”, resumió el Ing. Carlos Voulminot.