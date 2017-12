Hablame de amor: ¿Me puedo enamorar a través de 36 preguntas?

Foto: Pixabay

En 2015, una reportera del New York Times -Mandy Len Catron- publicó un artículo en el que narró cómo se enamoró con ayuda de 36 preguntas elaboradas por el psicólogo Arthur Aron.

La columna de la periodista se propagó por el mundo entero, y él -que no conseguía enamorarse de nadie- se propuso llevar adelante la consigna con la siguiente chica a la que invitara a salir. A la tercera salida, él empezó a evaluar si decirle a la joven si jugar esa especie de juego o no. ¿Y si ella se enamoraba de él pero él no de ella, y generaba algo que después no podía controlar? ¿Alguien se puede enamorar de otro haciéndole 36 preguntas? ¿Tan sencillo es?

Las dudas abrazaron y dijo que mejor para qué arriesgar, antes iba a hablar con un psicólogo.

Esta es la situación que analiza el columnista Ruben Campero en Hablame de amor.