Penalista: “La Justicia está en peligro en las causas antiguas”

Foto: Teledoce

El abogado penalista Juan Fagúndez dijo a Inicio de Jornada que en las causas hasta el 1º de noviembre, la Justicia “está en peligro”.



“En las causas antiguas la Corte tendría que mejorar lo que está pasando en los juzgados y no esperar que esas causas se terminen porque hay presumarios, es decir causas que no iniciaron y no se pasaron al nuevo Código”, señaló. Según dijo, la carga de trabajo “no fue contemplada en la manera que debió haberlo sido”.

Consultado sobre la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal, afirmó que “se ven mucho menos procesamientos sin prisión que antes”.