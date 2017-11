Presidente de la Jutep: Agustín Bascou obtuvo un “beneficio económico” al cargar combustible de la Intendencia en sus estaciones de servicio

La Junta de Transparencia y Ética Pública dio a conocer hoy su informe sobre la compra de combustible por parte de la Intendencia de Soriano a estaciones de servicio de las que era dueño el intendente del departamento, Agustín Bascou.

El informe de la Jutep consideró que Bascou violó las normas y obtuvo beneficios económicos, algo que ha sido negado por el intendente.

El presidente de la Junta, Ricardo Gil Iribarne, dijo que “la Intendencia le paga a Ancap y Ancap le paga a la estación, por lo que [Agustín Bascou] recibe un beneficio económico”.

Gil Iribarne señaló que “el acuerdo fue firmado por Besozzi pero tenía el plazo de hasta el final del período. Al no oponerse a la renovación, se entiende que Bascou decidió renovarlo”, algo que no debería haber ocurrido por existir conflicto de intereses.

El presidente de la Jutep también dijo que Bascou debió haber emitido una declaración jurada y que “la principal diferencia [con el caso de Ezquerra] es que el dictamen del Tribunal de Cuentas se refiere a normativa que no estudiamos nosotros”. Además, en el caso de Ezquerra, el ex intendente de Tacuarembó resolvió no comprarle combustible a la empresa de su esposa, pese a que el Tribunal de Cuentas se lo había permitido. “Bascou si decide usarla para cargar”