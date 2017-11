“La castración química puede ser una solución a tener en cuenta”, dijo psiquiatra

Foto: http://www.americatv.com.pe

El psiquiatra y experito judicial Roberto Mosera dijo a Inicio de Jornada que “no hay antecedentes de uso de castración química en Uruguay”, pero no descartó que sea útil en determinados casos.

“Antes la castración era quirúrgica y se buscaba disminuir el impulso sexual. La castración química es reversible y también es cierto que no es 100% eficaz; porque en medicina no hay nada 100% eficaz”, afirmó.

Desde su punto de vista, “la castración química puede ser una herramienta a tener en cuenta” si se autoriza por ley para controlar los impulsos sexuales de una persona, tal como propuso la senadora nacionalista Verónica Alonso para el caso de abusadores como el caso de la niña Brissa González.“El que no es eficaz no es un argumento para intentar no utilizar la castración química”, señaló Mosera.