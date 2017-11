Las oportunidades de desarrollo local y regional que generan el agro y la agroindustria

Foto: http://carmeloportal.com

“Claramente, en el Interior del país, las actividades productivas fundamentales están focalizadas, además de en el sector primario, en las agroindustrias y servicios al agro. Depende un poco de la región y de los sectores, pero siempre tienen un peso bastante relevante”, afirmó en Carve el economista Adrián Rodríguez Miranda, especialista en economías locales y regionales.

También Magíster en Economía y Dr. en Desarrollo Económico e Integración, Rodríguez es el coordinador del Grupo de Desarrollo Local del Instituto de Economía (IECON) de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República.

Señaló que en el IECON se trabaja en las especializaciones productivas regionales y en algunas mediciones del desarrollo económico regional, con enfoque de desarrollo local: “No solamente nos interesa el tema de la generación de riqueza, sino también cómo se distribuye en el territorio. Cómo puede existir -o no- un tejido de pequeñas y medianas empresas, o productores, que puedan apropiarse de parte de ese excedente”.

“Es muy importante que -además de generar mucha riqueza- un departamento pueda tener un entramado de pequeños productores y pequeños empresarios, que sean parte de ese desarrollo”, manifestó Rodríguez en El Mercado Agropecuario.

También destacó la importancia del desarrollo socioeconómico del entorno, el nivel de educación de la población, variables generales (ingreso, pobreza, empleo, etc.) y la calidad del capital humano, del empresariado y de los trabajadores.

El economista del IECON dijo que Uruguay “se ha transformado en las últimas décadas, apareciendo algunos rubros como son la forestación y como es el secano, los granos, con toda la logística que eso lleva incorporado y todos los servicios, que han impactado bastante en varias regiones”.

Explicó que “una de ellas es la del Bajo Litoral, o el Oeste del país, donde están Soriano, Flores, San José, también Colonia y Río Negro”, donde “se ha crecido bastante al influjo de los servicios que se generan a partir del desarrollo agroindustrial”, además de los emprendimientos primarios.

Los departamentos “más rezagados son Artigas, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, incluyendo también Salto”, expresó Rodríguez, que además es co-coordinador del Núcleo Interdisciplinario de Estudios de Desarrollo Territorial del Espacio Interdisciplinario de la UdelaR.

“Esto no quiere decir que en los últimos años estas zonas no hayan mejorado indicadores o no hayan incluso crecido en actividad económica. Lo que quiere decir es que, en términos relativos, han crecido menos que el resto”, puntualizó el investigador.

Indicó también que Paysandú, “que históricamente nos daba siempre un desarrollo medio o medio-alto, ahora nos da un desarrollo medio-bajo”.