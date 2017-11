Tambos aumentaron US$ 118 millones sus ingresos brutos hasta setiembre

Foto: El País

El sector lechero uruguayo está abandonando lentamente una de las peores crisis de los últimos tiempos. Algunos factores externos y otros no manipulables, como los precios de los productos en el mercado mundial y el clima, han jugado a favor del productor y permitieron un aumento en los ingresos brutos de las empresas.

Al cierre del tercer trimestre del año (enero-septiembre), los tambos facturaron US$ 445 millones por concepto de remisión a plantas. Esta referencia significa un crecimiento de US$ 118 millones en comparación con el mismo período del año pasado que sumó US$ 337 millones, informó Rafael Tardáguila, director de Tardáguila Agromercados.

Pese a esta recuperación, las empresas lecheras están lejos de los ingresos obtenidos en los años 2014 y 2015, previos a la crisis del sector en el país.

El analista dijo que el aumento de los ingresos brutos se deben a dos factores: un incremento en los volúmenes producidos y en el precio promedio recibido en dólares por litro de leche enviado a la industria. Comparado con el 2016, Tardáguila comentó que la remisión de este año subió un 7,1% y los productores recibieron US$ 0,7 más por litro remitido.

Escuche a Rafael Tardáguila: