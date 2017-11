Polgar: “El BROU puede estar décadas para cobrar la deuda de Fripur”

Foto: Carve

El presidente del Banco República Jorge Polgar dijo a Inicio de Jornada que no le consta que existiera “injerencia política en el otorgamiento de créditos” a Fripur.

“El Banco puede estar décadas para cobrar parte de la deuda de Fripur, la institución va a perder plata”, reconoció Polgar.

Sobre la reestructura del Banco República, insistió en que “el BROU no va a cerrar en localidades del interior” y aseguró que “no es verdad que si en algunas sucursales no hay gerente no se puede funcionar”.

“El BROU está en proceso de modernización. Hay incorporado 280.000 nuevos clientes”, aseguró Polgar. “Hay quien ha planteado que el BROU no debe dar ganancia. Para mí es un disparate: es una empresa pública”, finalizó.