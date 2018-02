Paro de la FOICA contribuye a la baja del valor del ganado; novillo cotiza US$ 2,90

Foto: El País

En las últimas semanas se viene observando un mercado que ha cambiado la tónica que mantuvo en la mayor parte de este año. El director de Bocking SRL, Juan Bocking, contó en Valor Agregado en Carve que si bien se ha estado embarcando y retomando el nivel de faena “habitual”, los campos no denotan tanta oferta.

“No vemos una oferta de ganado de campo tan grande como debería ser por como ha venido el año (…) y los precios se han traducido a esto. Además, sumado a los problemas de la industria, se ha intentado tranquilizar los valores”, apuntó.

Según Bocking el conflicto con la industria preocupa de sobremanera por el miedo de una generalización, “pero también por un decaimiento general de los precios”. Precisó que el novillo alcanzó los US$ 3,10 o US$ 3,12 y hoy “está pasando el eje de los US$ 2,90 o US$ 2,95”. Por su parte, la vaca ronda los US$ 2,75.

El consignatario entiende que la perspectiva “no es buena” ya que los sindicatos “tienen un poder mucho mayor que los frigoríficos”.

Sostiene que si “todo fuera normal” los valores se mantendrían en el entorno de los US$ 2,90 debido a que no se perciben parámetros que deban bajar el novillo a menos de esto. Sin embargo, afirma que “problemas como éstos, que no los maneja la industria, hacen que la situación se complique”.

Escuche a Juan Bocking: