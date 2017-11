Sindicato de UTE: “La luz no es cara porque hay muchos funcionarios públicos”

Foto: El Observador

El presidente de Asociación de Funcionarios de UTE Sebastián Herrera dijo a Inicio de Jornada que esperan una respuesta del gobierno sobre una propuesta realizada para bajar las tarifas por medio de una quita del IVA.

El sindicato planteó rescindir algunas exoneraciones, por las que se obtendrían US$ 50 millones y retirar el IVA del cobro de la factura eléctrica, lo que permitiría un ahorro de otros US$ 50 millones. Lo que totalizarían US$ 100 millones y permitiría un ahorro de las tarifas.

“La luz no es cara porque hay muchos funcionarios públicos, el costo en salario no llega a ser de 10%”, afirmó Herrera.